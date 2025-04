Jeux Video

104% DE TAXES (!!!) sur l'importation chinoise.Trump va rien lâcher.Face à la situation :- Certaines précos US de Switch 2 n'ont pas encore été lancées.- Les précos canadiennes de Switch 2 ont été reportées à la toute dernière minute.- RAZER met en pause la vente de ses PC portables aux USA pour réévaluer la situation.- Volkwagen stoppe l'exportation vers les USA et se prépare à augmenter ses prix.- Macron, un mec qui pense exister, demande à Trump de "revenir sur sa décision".- Les Bourses européennes sont en hausse à la clôture, pour le plus grand malheur de David Guiraud, le Jul de la finance.