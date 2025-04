Salut les gars, pour les intéressés, je vous préviens juste que certains Leclerc commencent les précommande de Switch 2. On vient de me prévenir du pourcentage de consoles Nues et de pack MK World. Autrement dit : 75% de pack Mario Kart sur les stocks envoyés en magasin. La mienne est préco.

Who likes this ?

posted the 04/03/2025 at 10:08 AM by medoo