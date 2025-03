Netflix a diffusé un clip vidéo de la nouvelle chanson d'Evanescence, "Afterlife", qu'on retrouvera dans la série animée Devil May Cry.Le clip présente de nouveaux extraits de la série.Une version alternative de la chanson sera diffusée dans la série.Le nouveau single du groupe sort vendredi et la serie sortira le 3 Avril.

Like

Who likes this ?

posted the 03/27/2025 at 04:32 PM by guiguif