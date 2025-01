On en parle 5 minutes du fait que (pour l'heure) Xbox a donc un plus gros planning sur PlayStation 5 "juste" pour le printemps 2025, que les PlayStation Studios sur toute l'année ?Juste un constat.Pour se rendre compte.Pour le clic.(info en passant : extas1s indique que Forza Horizon 5 sortira aussi sur Switch 2)

Like

Who likes this ?

posted the 01/30/2025 at 08:34 PM by shanks