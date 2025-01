Et devinez d'où vient le problème ? Des banques, encore une fois. Mais cette fois ce ne sont pas les systèmes de transaction bancaire (dont VISA et Mastercard pose leur deal) qui pose problème, aujourd'hui il s'agit directement des banques japonaises.On apprend que pour les développeurs et studios japonais qui publient spécifiquement des jeux +18 sur la plateforme américaine Steam, les banques japonaises bloquent désormais les transferts d'argent, empêchant ces développeurs d'obtenir leur rémunération venant de l'étranger. L'information vient de Taro Yamada, le politicien qui s'est emparé de l'affaire des ingérences de VISA et Mastercard sur le marché japonais l'an dernier, empêchant les plateformes et entreprises de vendre tout contenu ou même service réservé pour le public adulte. L'agence japonaise des services financiers (FSA) et le ministère des économies japonaises ont confirmé ce problème et tentent actuellement de trouver des solutions.Selon FSA, les banques restent vaguent quand on leur pose la question de ces blocages soudains. Leur réponse : Il ne s'agirait pas spécifiquement des contenus érotiques, pornographiques, horrifiques ou gores (bien que ce sont pourtant des jeux là qui sont concernés en fait...), mais ces complications seraient due à plusieurs lois dont la "loi sur les changes et le commerce extérieur".Si les contenus commercialisés sont légaux et cela quel que soit le pays, il ne devrait pourtant pas y avoir toutes ces complications pour les développeurs de jeux pour adulte, pour des artistes et scénaristes de vendre des manga et doujin, de mettre des vidéos +18 dans la section dédiée à ces contenus là, ou encore juste avoir un service de rencontre "pour otaku"...Parallèlement, et dans un domaine "grand publique" cette fois en comparaison, on apprend que Nintendo Japan n'acceptera plus à partir du 25 mars prochain les cartes bancaires étrangères ainsi que les comptes PayPal ouvert à l'étranger pour leur Nintendo eShop et Nintendo Store japonais, la raison évoquée étant pour éviter les fraudes. Pour les gens qui vivent au Japon ou qui ont un compte Nintendo Switch japonais, vous êtes avertis.