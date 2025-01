Hello à tous !Je ne pense pas être le seul à trouver graphiquement MK9 pas à la hauteur du gap technique entre la Switch 1 et la 2.Je crois que Nintendo ne s'attendait tout simplement pas à ce que MK8, qui est un jeu Wii U rappelons-le, cartonne autant durant la vie de la Switch 1, et du coup ce MK9 qu'ils nous présentent ici n'est autre que le Mario Kart que l'on aurait du avoir sur Switch actuelle, voilà pourquoi il est aussi pauvre en textures avec un décor relativement vide, j'ai bon ?Vous en pensez quoi ?