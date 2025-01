Nintendo reste encore très discret sur les détails techniques de la console.

Cependant, les premières informations qui semblent crédible parlent d’une amélioration significative des performances graphiques, d’une compatibilité (partielle ?) avec les jeux de la première Switch, et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience de jeu. On peut s’attendre à un affichage en 4K en mode TV, des temps de chargement réduits / Quid de l'écran ? (vraiment? Exit l’écran oled, sur un modèle qui semble se vouloir premium ?)







- Ces promesses suffiront peut être pour les gamers qui attendaient une sorte de Switch Pro techniquement très avancés ? Une tonne de portage et de compatibilité sur des jeux récents disponible sur les autres plateformes et une ergonomie affiné, cela va t'il vraiment pousser le grand public à renouveler son écosystème Nintendo ?

- Quels jeux pour accompagner le lancement ? L’arrivée de nouveaux jeux est cruciale pour le succès de cette console (plus que "jamais"). Zelda, Nouveau Super Mario, Animal Crossing, Pokémon, Mario Kart, retour des franchises Metroid et F-Zero ? Jeux Xbox ? Mais combien seront réellement exclusivement Nintendo Switch 2 ? Je me rappel d'un certains Breath of the Wild en juxtaposition sur les deux gens notamment.





(Quels titres vous feraient sauter le pas sans hésiter ?)



- Quelles innovations espérez-vous ? Outre les performances, les joueurs attendent de Nintendo en général des fonctionnalités innovantes. On pourrait ajouté parmi les plus cité : une meilleure durée de vie de la batterie, des contrôleurs plus robustes (adieu Joy-Con Drift), ou encore une gestion du cloud et du multijoueurs plus efficace.

- Le prix : un facteur décisif ? Si la Switch originale était relativement abordable, cette nouvelle génération pourrait se situer dans une gamme de prix plus élevée. Quel est, selon vous, le prix acceptable pour cette console ?

Cela pourrait devenir un frein pour beaucoup d'entres-nous.







- La bonne tarification est inhérente au succès à la sortie (comme on l'a déjà vu par le passé : WiiU / 3DS en tête) :

- QUEL PRIX serait le bon ? Autour de 399e / 499e ? Trop cher ou raisonnable selon vous ?

- La compatibilité limitée : Certains craignent que la rétro-compatibilité se fasse au compte-gouttes ou que tout les jeux acheté sur l'eshop ne soit pas compatibles.



- Un manque d’évolutions réelles : Perso, j'ai déjà une Rogue-Ally et une Nintendo Switch OLED. Aussi je vois pleins de jeux sur Nintendo Switch qui n'utilisent déjà pas le pleins potentiel de la console, donc ai-je vraiment intérêt dans ce type de config (pareil pour ceux ayant PS5/XBOX/PC en complément), d'aller acheter une Switch 2 ?

Si elle est vraiment pleinement rétro-compatible cela jouera pour elle, dans ce cas revente de la Switch et passage sur celle-ci.



Seulement, si l'écran OLED disparait au profit d'un moins bon écran,

c'est également une contrainte à prendre en compte.





À peine révélée, lafait déjà parler d’elle (bon elle faisait déjà parler d'elle avant cette annonce avec tout les leaks de ces derniers temps, et qui sont au final bien plus complet que la vidéo officielle elle-même). Après plusieurs années de rumeurs, Nintendo nous présente donc enfin sa nouvelle console hybride, qui promet d'avantage d'évolutions techniques que d'ajouts réellement notable. Tout en conservant l’ADN de la Switch originale, elle se peaufine semble t'il à tout les niveaux et devrait ajouté deux trois petites features tels que le mode souris (combo clavier-souris en bluetooth compatible ? On l'espère).Mais, la question qui me taraude quand je vois l'aspect monolithique (certes affiné et plus qualitative au niveau des matériaux), une annonce en catimini (trop sobre ?) et le teasing anti-spectaculaire d'une énorme cartouche (Mario Kart) qui semble se diriger vers du cross-gens (en tout cas techniquement on dirait); je me demande donc, qu'est ce qui peut vraiment envie de donner aux gens et aux gamers l'envie de passer à la caisse :* Qu’attendez-vous vraiment de la Nintendo Switch 2 ?* Quels éléments sont indispensables pour vous convaincre ?* Qu’est-ce qui vous ferait hésiter, attendre plus tards ou carrément renoncer ?L’avenir de cette console est encore assez flou et sujet à beaucoup de spéculation. Si Nintendo avez ménagé correctement les attentes pour faire des annonces en grandes pompes cela aurait surement était bénéfique, mais en l'occurence avec l'attente interminable et cette révélation sommaire (combiné aux leaks), on dirait bien que cela se retourne un peu contre eux (mauvaise plan Marketing, une fois de plus ?). Cela dit il faut relativiser en se disant qu'on aura un produit surement très bien finalisé, de qualité, qui boostera nos jeux actuelles et proposera de nouvelles choses sur le points de vues gameplay ne serais que pour les jeux estampillés Nintendo, en plus de pouvoir surement retrouver quasi toute la scène vidéoludique sur cette console à terme.