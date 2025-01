Quasiment tout possesseurs de la futur Switch "2" (d'ailleurs pour l'instant ce que je vois des rumeurs me donnent envie) attend Mario Kart neuf (dans tout les sens du terme).



Mais moi j'émets l'idée que nous pourrions peut-être avoir Mario Kart "Maker".

Pourquoi j'émets l'idée, car je pense que ça va être difficile de faire plus complet que Mario kart 8 "Deluxe" (certes visuellement nous pouvons avoir plus beaux, mais est-ce que ça sera suffisant, là est la question), donc il va bien falloir trouver quelque chose d'inédit.



Nous avons eu deux excellent Mario Maker, vous imaginez les mêmes possibilités de création pour Mario Kart Maker.



Mario kart "Maker"

1) Je signe

2) je ne vois pas l’intérêt



Je pense, mais je peux me tromper, qu'il y pourrait y avoir deux tendances fortes sur Switch "2", des licences qui passent en mode "open world" (Donkey Kong ou Kirby par exemple) et des licences qui passent en version "Maker" (Zelda, Fire emblem ou F-Zero soyons fou par exemple)