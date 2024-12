Chaîne Planète Tripy

Hello la communauté, dans cet article un peu particulier j’aimerais vous parler d’une idée dont nous avons discutéet moi, l’objectif étant de proposer un moyen de débattre sur différents sujets le tout accompagné par des vidéos dédiées. Il y a quelques jours, il m’a indiqué dans les commentaires qu’il serait intéressant d’inviter des membres du site pour créer des débats sur le JV.Nous avons donc pris contact en privé afin d’en parler et d’échanger nos idées concernant la création d’un format de ce type. Nous n’avions pas tout à fait la même vision de celui-ci, mais il en est ressorti 5 idées différentes que je vous liste ici :Je réalise une vidéo qui prête au débat et on en discute dans les commentaires, comme je l'ai fait avec celle sur le GOTY d'Astro Bot : https://www.gamekyo.com/blog_article477722.htmlJe créé un article avec ou sans vidéo pour ouvrir un débat et je lance un live sur la chaîne afin de pouvoir en discuter en direct, en réagissant aux commentaires postés sur GK/Youtube, avec la possibilité que des membres puissent rejoindre le live pour en discuter de vive voix.Une espèce de mix des deux, en faisant par exemple une vidéo dans la semaine, toujours sur un sujet qui prête au débat et j’attends le week-end pour faire un live durant lequel on pourrait en discuter, que ce soit via les commentaires de GK/Youtube ou en direct pour ceux qui veulent rejoindre le live.J’invite un ou plusieurs membres à débattre sur un sujet en particulier, j’enregistre le tout avant de réaliser un montage de nos échanges pour le proposer sous forme de vidéo. Je la poste ensuite sur le site pour que chacun puisse la regarder et débattre du sujet abordé dans les commentaires.Je propose à deux membres de la communauté qui ont un avis diamétralement opposé sur un sujet donné de débattre ensemble, j’enregistre aussi le tout afin de faire un montage de la discussion et je la poste sur le site pour que vous puissiez la consulter et en discuter dans les commentaires.Voilà donc pour les différentes idées de formats que nous avons eu et que nous vous proposons au travers de cet article. L’objectif serait de réaliser ce genre de vidéo une ou deux fois par mois, afin de me laisser le temps d’organiser tout ça.Concernant le contenu de ce genre de vidéo qui permettra de créer un débat, je pense choisir un sujet et/ou vous en proposer plusieurs via un sondage. Je réunirais ensuite les éléments et questions à aborder sur le sujet choisi, afin de créer une ligne directrice qui me permettra d’animer le débat tout en y participant.Bien sûr si le format choisi est celui de l’échange entre deux membres aux avis différents sur un sujet, je ne participerais pas au débat et jouerais simplement le rôle d’animateur en n’interférant pas dans votre échange.Voici donc dans les grandes lignes ce que nous voulions vous proposer avec, je vous invite donc à donner votre avis via ceNous sommes bien sûr ouverts à toutes autres idées ou variantes de celles proposées, afin de trouver ensemble celle qui conviendrait à un maximum de membres de la communauté. Bref, merci d’avoir pris le temps de lire cette présentation, nous avons hâte de lire vos réactions dans les commentaires.