Les nombreux droits de propriété intellectuelle que nous détenons sont un atout important pour PlayStation et, dans le cadre de nos efforts pour renforcer notre portefeuille, non seulement en développant de nouvelles franchises, nous cherchons également en permanence des possibilités d'exploiter nos anciens titres.



La créativité et les grands jeux viennent de partout. Nous développons du contenu au sein des PlayStation Studios, mais nous collaborons aussi activement avec des studios externes. Il est important d'avoir une grande variété de jeux dans notre portefeuille qui peuvent être appréciés par tous les types de joueurs. Pour offrir de nouvelles joies et expériences aux joueurs PlayStation, nous réexaminons constamment le contenu de notre portefeuille et envisageons d'élargir les genres les plus demandés et d'introduire de nouveaux types de jeux. Notre objectif est de publier les jeux des meilleurs créateurs du monde, qu'ils soient internes ou externes, et nous avons connu beaucoup de succès en travaillant en étroite collaboration avec des studios externes.



Dans une nouvelle interview accordée à Famitsu, Hermen Hulst, co-PDG de Sony Interactive Entertainment, a déclaré que l'éditeur et constructeur japonais avait l'intention de ramener d'anciennes propriétés intellectuelles à partir de ses studios first-party, mais également en collaborant avec des développeurs externes :