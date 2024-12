Square-Enix étaient les seuls à manquer à la fête lors de la sortie de Astro Bot, même la Buster Sword de Final Fantasy VII apparue dans Astro's Play Room était aux abonnées absents.Sans doute étaient-ils les seules a penser pouvoir tirer un ptit billet quand tout les autres éditeurs ont filés gratuitement leurs personnages ?Mais ouf, la dernier patch avec l'ajout d'un nouveau niveau sorti pile le jour de la sacralisation du jeu aux Game Awards à enfin permis Square-Enix d’être représenté dans le jeu en nous lâchant l'un leur perso.Pourquoi pleurer sur l’absence d'un Cloud, Sora, 2B and co quand on peut avoir... Gex ?Car oui Gex appartient toujours bien a Square-Enix, ça a revendu Tomb Raider, Deus Ex & co, mais ça à gardé le gecko.D'ailleurs même Marvel a enfin daigné lâché Spider-Man et Miles Morales, autres grands absents sur la galette.