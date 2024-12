Nintendo Général

- La console s'appelle Switch 2 et le logo est le logo Switch avec un 2 géant sur le côté

- Leurs unités étaient gris foncé, mais apparemment il existe un SKU entièrement blanc (les Joycons et la tablette) et un autre SKU d'édition spéciale est sur le thème d'un "jeu avec un 9" [cela semble être une allusion évidente à Mario Kart 9)

- La console ne semble pas vraiment plus lourde que la Switch actuelle

- Les boutons et les joysticks sont légèrement plus grands que ceux de la Switch actuelle

- La fixation magnétique des JoyCons à la console produit un son de « clic » mécanique

- Les 2 boutons arrière sont en effet les boutons de déverrouillage du Joycon

- J'ai entendu dire que la révélation aura lieu le mois prochain lors d'une réunion de Nintendo [je pense qu'ils font peut-être référence à la réunion des investisseurs du 4 février 2025]

- Le dock possède les mêmes ports que le dock Switch OLED et il est un peu plus grand mais incurvé et «une grande partie de l'écran ressort»

- L'emplacement des cartouches de jeu ressemble à celui du Switch actuel

- «Le dessus du Joycon, une fois détaché, présente une fonction surprise. Oh, et les aimants eux-mêmes sont des boutons.»

- Écran LCD

- Les boutons ZL/ZR sont plus grands que ceux du Switch actuel

- Les joysticks sont à effet Hall (je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là).

Bon je sais que j'avais dit que je ne voulais pas faire de double article, mais je viens de tomber sur ces informations qui devraient vous intéresser. Elles proviennent du subreddit dédié à la Switch 2 et elles ont été posté par quelqu'un qui travail sur la chaîne de production.D'abord pris pour un fake par les membres, car il disait venir du futur avec des infos au sujet de la console, il a finalement étéa qui il a envoyé des preuves pour prouver la véracité de ses propos.Voici donc ce qu'il en ressort :Quoiqu'il en soit, le leaker a indiqué qu'il publierait des preuves après Noël (25 décembre).