La Wii est majeure en Europe !Le 8 décembre 2006 c'était le grand jour.Les gens faisaient la queue depuis de nombreuses heures pour obtenir cette console révolutionnaireZelda : Twilight Princess était son jeu de lancement qui devient lui aussi majeur!Rendez vous a 27mn15Fun facts :Il s'est passé moins de temps entre la SNES et la Wii, que la Wii et aujourd'hui.Il s'est passé moins de temps entre la NES (Japon 83, Europe 87) et le premier homme sur la Lune (1969), que entre la Wii et aujourd'hui.Il s'est aussi passé moins de temps entre la NES et la fin de la seconde guerre mondiale, que la NES et aujourd'huiBonne fin de Weekend mes loulous