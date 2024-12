Sony Général

Ayant un petit problème pour lier mon compteà celui de, le lien du sitem'envoi vers une page qui ne se charge pas correctement et m'affiche le message d'erreur cité plus bas, j'ai voulu contacter le service client via le site officiel et bien j'ai jamais vu un système aussi pourri.Déjà pour le problème que je cherche à résoudre, au lieu de me proposer de contacter un conseiller, le site me propose de demander de l'aide à un. Vous vous demandez donc peut-être ce qu'est unet bien il s'agit d'un joueur comme vous et moi, qui se dévoue à la marque et propose d'aider bénévolement (travail dissimulé) les personnes qui ont besoin du service après-venteBien entendu, ils n'ont pas pu m'aider à résoudre mon problème et m'ont indiqué que je devais passer par le chat en direct que propose le site. Problème, lorsque je choisi la catégorie pour laquelle j'ai besoin d'aide, le site ne me propose pas cette option, j'ai donc dû sélectionner une autre catégorie pour y avoir accès.J'ai donc finalement réussi à accéder au chat en direct qui se résume à un vieux chatbot et qui propose de joindre un conseiller entre 10h et 18h30. Je sélectionne donc cette option et la seule réponse que j'ai c'est "Merci de réessayer ultérieurement" avec la liste des horaires d'ouverture...Bref, j'ai déjà eu affaire à pas mal de SAV, que ce soit dans le monde du PC, console ou autre, mais c'est bien la première fois que je vois un système aussi peu utile. Si on parlait d'une petite boîte indépendante je pourrais comprendre, mais là on parle d'une multinationale qui brasse des milliards par an, je m'attendais donc à avoir un vrai service client.Si vous avez des solutions pour les contacter autrement, je suis preneur, mais apparemment vu la réponse des, je pense que je n'aurais d'autre solution que de passer par ce vieux chatbot de merde...Edit: J'ai voulu relancer le chatbot qui indique qu'un agent est disponible (ce qui est faux) et quand je veux me reconnecter j'ai ce message :J'ai finalement réussi à avoir un conseiller après 30 minutes à patienter en fil et en plus de ne pas avoir eu un francophone pour m'aider, car c'est un système de traduction automatique qui fait la conversion de langue quand ça fonctionne (j'ai reçu un message en anglais...), la réponse que j'ai eu à mon problème a été c'est pas nous c'est Steam alors que le problème ce produit sur le site internet PlayStation... Bref, je les ai contacté et je verrais bien leur réponse, mais si le problème n'est pas réglé ça sera demande de remboursement direct.