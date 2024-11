L'analyse de Digital Foundry sur la PS5 Slim.Inutile pour certains joueurs, la PS5 Pro permet pourtant, sans aucun code ajouté par les développeurs, d'améliorer drastiquement le confort en jeu des joueurs les plus engagés de PlayStation.Metaphor Re:Fantazio en est un exemple, capable de maintenir les 60 fps en toutes circonstance simplement en activant le mode Boost de la console.Ce cas prouve que même sans racheter des jeux possédant un patch PS5 Pro, la console permet de profiter de la large bibliothèque de la PS4 et de la PS5 sous un autre jour via la fonction Boost de la console.La PS5 Pro est disponible dès maintenant à partir de 799 € chez votre marchand en ligne préféré. La PS5 Pro est actuellement N°8 des ventes PS5 sur Amazon France