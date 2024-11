Game Boost (jeux sans optimisation /patch)

Jeux patchés

Divers

-Game Boost semble utiliser toutes les nouvelles unités de calcul contrairement à la PS4 Pro ne le faisait pas, car les améliorations sont substantielles.-Dans de nombreux cas (comme Silent Hill 2, par exemple), cela suffit pour qu'un mode 60fps instable tourne de manière beaucoup plus stable sur PS5 Pro. Les améliorations les plus importantes peuvent provenir des modes de jeu à 120 Hz-Devil May Cry 5 Special Edition semble afficher une amélioration des performances de 30 à 50 %-Elden ring se trouve désormais confortablement dans la fenêtre VRR avec une amélioration de 30 à 35 %. Le mode qualité sur PS5 Pro tourne mieux que le mode performance de la Series X-GT7 non patché tourne maintenant à plus de 90fps en mode qualité déverrouillé en 4k natif- Metaphor Refantazio qui tournait dans les 45-50 FPS sur PS5 est quasiment locké à 60fps désormais sur Pro- Pour les jeux CPU bound, les améliorations sont plus limités à l'instar de BG3 ou Cyberpunk qui peuvent gagner environ 10%-FFXVI pas d'amélioration notable côté perf car le DRS (paramétrage de la réso dynamique) ne fait que passer à une résolution supérieure maintenant. Faudrait revoir le code du jeu.-Amélioration de la qualité d'image des jeux PS4 pour les éléments HUD, les jeux en 2D et les jeux de type « pixel art ».-Le game boost n'améliore pas vraiment les jeux avec beaucoup d'aberration chromatique et de film grain.-Ce n'est pas pas pour autant qu'un simple filtre de netteté (comparable aux offres d'AMD et nvidias sur ce point)-Très impressionné par le PSSR (lorsqu'il est implémentés correctement)- Demons Souls: Le mode PSSR à 60fps offre une meilleure qualité d'image que le mode qualité de la PS5 basique.-Stellar Blade a la meilleure implémentation PSSR vue jusqu'à présent. Le boost en qualité d'image est qualifié de "game changer" par rapport à la version PS5 basique. Le mode Performance a maintenant une meilleure qualité d'image que le mode Qualité sur PS5 basique(pourtant en 4k natif) malgré une résolution interne plus faible. Il en va de même pour Final Fantasy 7 Rebirth.-Horizon Forbidden West: montre aussi que certains développeurs choisissent d'opter pour d'autres options que le PSSR : C'est ce qu'a fait Guerrilla Games avec sa nouvelle technologie d'upscaling dans Horizon Zero Dawn Remastered et Horizon Forbidden West, qui utilisent tous deux des solutions sur mesure qui produisent je cite: "ce que nous pensons être - sans hésitation - la meilleure qualité d'image que nous ayons jamais vue pour un jeu sur console."-F1 24 est une vitrine pour le hardaware et indique aussi, peut-être, un avenir où la qualité des pixels l'emportera sur la quantité (Référence au PSSR/DSSL).- Dans les résultats plus mitigés, Dragons Dogma, Dragon Age et Alan wake 2 ont une implémentation pas optimale du PSSR notamment avec présence de shimmering et bugs. AW2 présente aussi quelques instabilités dans son mode perf (ce sera peut être patché via maj post launch)-La PS5 Pro fait un bien meilleur travail pour améliorer les jeux de la génération actuelle que la PS4 Pro en 2016.- Il faudra analyser le PSSR dans un plus grand nombre de jeux, mais DF demande de garder à l'esprit qu'à l'instar du FSR et du DLSS, il s'agit d'une technologie évolutive et que des améliorations sont attendues au fur et à mesure que la génération progresse.La consommation n'est que de 10-20W supérieure à celle de la PS5 Slim, ce qui confirme l'hypothèse d'un apu gravé en 4nm.Niveau bruit aussi faible que les autres modèles PS5 (fat et slim).Passage au Pro très facile. Insérez votre SSD NVME et vous êtes prêt. Pas de formatage nécessaire.La batterie CMOS est maintenant facilement accessible.En résumé, une bonne mise à jour pour les passionnés qui peuvent se le permettre, ils s'attendent à une répartition 20/80 au niveau des ventes comme pour la Pro/PS4.La PS5 et la XSX restent de très bonnes bécanes, mais la PS5 Pro est juste une meilleure console.C'est une mise à niveau intéressante et prometteuse pour l'avenir (une possible PS6).Des vidéos plus détaillées dans les jours à venir (sur le boost d'IQ des jeux PS4, amélioration du RT, Boost Modes, le PSSR, les jeux Pro enhanced etc.).