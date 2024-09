Étrange timing vu qu'Atelier Yumia n’est toujours pas sorti, mais Gust et Koei Tecmo annoncent « Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian » sur PS5, PS4, Switch et PC pour 2025 (ils ont oublié la Xbox cette fois).Il ne s’agira pas d’un portage de « Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator », le gacha mobile et PC sortie l’année dernière, mais d’un spin-off offline se déroulant dans le même univers.