La presse a pu essayer la Pro voici les différentes informations techniques qui ressortent sur les jeux présentés :Je continuerai mettre l'article à jour avec les autres détails intéressant qui ressortiront.-Demon's Souls : un seul mode PS5 Pro qui cible 60 images par seconde avec une résolution 4K upscalé via le PSSR – n'atteint pas toujours 60 pour le moment mais semble très fluide. Conservera également les anciens modes. Beaucoup d'effets de particules supplémentaires grâce au PSSR. On peut voir plus de détails sur Pro comme des mâts de drapeau sur un château au loin du pont Boletaria qui ne sont pas visibles sur la PS5 d'origine.-Dragon's Dogma II : le mode PS5 Pro atteint actuellement un VRR de 55 à 60 ips en ville, plafonné à 60 FPS à l'extérieur, à une résolution 4K upscaler via PSSR.-F1 24 : résolution interne en 1440p upscaler via PSSR en 4K à 60 FPS. Mode Ray-tracing également 4K à 60 FPS. Modes 4K120 et 8K60 également. Sur la PS5 d'origine, il fallait utiliser la moitié de la résolution interne pour atteindre 4K60, donc 1440p est une amélioration.-Final Fantasy VII Rebirth : un seul mode PS5 Pro en 4K60 upscaler via PSSR, résolution interne variable. Meilleur jeu de démonstration pour la PS5 Pro, car le mode performance de la PS5 originale semble boueux en comparaison. Peut clairement voir les rayures sur l’épée de Cloud qui sont invisibles dans le mode performance d’origine de la PS5-Gran Turismo 7 : quatre modes PS5 Pro : priorité au ray tracing, priorité au FPS, mode 8K, mode 4K 120 Hz, tous utilisant PSSR pour l'upscale et tous ciblant le 60 FPS ; Mode 8K légèrement plus net que le 4K. Le mode Ray Tracing permet clairement de voir les réfections sur les voitures.-Hogwart's Legacy : Trois modes PS5 Pro : fidélité, fidélité + ray tracing, performances. Le mode de performance PS5 Pro a plus de détails que le mode de performance PS5 d'origine. Le raytracing est impressionnant, il inclut désormais du ray tracing pour les ombres ombres et plus de détails dans les réflexions. Résolution interne dynamique dans tous les modes, mais désormais plafonnée à 80 % de 4K au lieu de 67 % de 4K.Horizon Forbidden West : un seul mode PS5 Pro en 4K60 n''utilise pas le PSSR mais une tech développé par Guerrilla, basé sur une résolution interne variable « supérieure à 1440p ». Proposera également les anciens modes PS5. Sur la PS5 d'origine, proposé checkboard en 1800p basé sur une résolution interne inférieure. Des reflets beaucoup moins gênants sur les détails distants, des détails de texture accrus (toutes les textures sont plus nettes), une qualité de filtrage des ombres accrue sur les visages, et bien plus encore.-Marvel's Spider-Man 2 : un seul mode PS5 Pro en 4K60 upscalé via PSSR, basé sur une résolution de rendu inférieure à celle du mode Fidelity d'origine. Envisager également un mode « Fidelity Pro ». Le Shimmering a considérablement disparu.-Ratchet & Clank : Rift Apart : Un seul mode PS5 Pro en 4K60 upscalé via PSSR, basé sur une résolution de rendu interne « généralement d’un tick ou deux plus élevée » que sur PS5. (La résolution de rendu originale variait mais la résolution minimale variait entre 1080p et environ 1280p selon le mode.) Les petits détails comme les morceaux de confettis ne disparaissent pas aussi facilement ; le shimmering a aussi était réduit.-The Crew Motorfest : un seul mode PS5 Pro en 4K60 amélioré PSSR. Augmentation du champ de vue, des distances d'ombre, mais on ne peut pas vraiment faire la différence à des vitesses de course. Cependant, une résolution interne accrue également : on peux distinguer la texture d’un spoiler en fibre de carbone à plus d'un mêtre du téléviseur, ce que je ne peux pas voir sur la PS5 d’origine.-The Last of Us Part II Remastered : un seul mode PS5 Pro en 4K60, upscalé via PSSR à partir de 1440p. Sur la PS5 d'origine, uniquement proposé en 4K30 natif ou 1440p60. C’est clairement beaucoup plus net que 1440p60 (l’herbe !) et bien plus fluide que 4K30. Certains légers détails du 4K30 natif d’origine sont sans doute plus beaux.Pour le moment les améliorations les plus visibles semblent être sur FF VII Rebirth et Horizon d'après les différents.retours.Le directeur technique d'Insomniac a déclaré qu'ils pouvaient ajouter plus d'effets de RT à Spider-Man 2 et qu'ils constataient déjà de grandes améliorations du PSSR en termes de performances et de qualité.Selon Digital Foundry, le mode performance sur Pro est visuellement meilleur que le mode fidélité sur PS5 mais fonctionne évidemment à 60 FPS. Il est intéressant de savoir que Guerrilla a développé une toute nouvelle méthode de reconstruction d'anti-aliasing qui semble incroyablement impressionnante et qu'ils utiliseront dans les prochains titres.D'après DF, Forbidden West avait tout simplement la meilleure qualité d'image des jeux présentés lors de l'event.Insomniac a déjà amélioré son implémentation du PSSR par rapport au reveal de la Pro. Ils avaient choisi de rajouter du sharpening, mais ils ont ensuite réalisé que PSSR rendait déjà l'image très nette, ils l'ont donc supprimé pour obtenir une meilleure stabilité de l'image, ce dont DF s'était plaint lors du reveal avec Ratchet etc.Insomniac affirme que les mises à jour PSSR l'ont déjà considérablement amélioré, améliorant le ghosting et réduisant le temps d'exécution et s'attend à davantage d'améliorations au fil du temps.