Comme il manque des infos dans l'article de Shanks ,je complète ici.Donc il s'agit d'un leak qui vient d'un site chinois ou visiblement un ouvrier aurait récupérer les infos et les images :magnetic slide rail, 8-inch large screen, length 270 width 115 thickness 14, two USB type c interfacesShipping List Details SummaryHGU1100: Game console itself.HGU1110: Left Joy-Con controller.HGU1120: Right Joy-Con controller.HGU1130: Dock.Detailed Configuration ListSoCl (CPU + GPU) model: GMLX30-R-A1.Memory model: MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s)Flash memory model: THGJFGT1E45BAILHW0 (256GB, UFS 3.1, manufactured by Kaixia, 2100 MB/s).Audio chip model: Ruiwu ALC5658-CG.NFC reader model: NXP IPN7160B1HNBuilt-in microphone model: CMB-MIC-X7.Dual cooling fans, model BSM0405HPJH9 and BSM0505HPJQC (copper gaming heat sink).Video signal conversion (DisplayPort to HDMI) must be chip model; Ruixian RTD2175N must be chip (support HDMI 2.1).Network chip model: Ruiming RTL8153B-VB-CG and Gigabit Ethernet chip (the base has a network cable interface).Microcontroller chip model: STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.Video game console protective case model: HGU1100 (size: 206 x 115 x 14mm, made of plastic).Speakers: MUSE BOX-L and MUSE BOX-R (two-channel stereo).