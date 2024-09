Le "dernier chapitre" de la série Star Wars Jedi, qui comprend Star Wars Jedi : Fallen Order et sa suite Star Wars Jedi : Survivor est actuellement en cours de développement chez Respawn Entertainment a confirmé Laura Miele, présidente de la division Divertissement et Technologie d'Electronic Arts, lors de la présentation de la Journée des investisseurs 2024 d'Electronic Arts."Plus de 40 millions de fans de Star Wars ont suivi Cal Kestis dans sa quête pour devenir un puissant Jedi" a déclaré Laura Miele. "Respawn travaille d'arrache-pied pour offrir aux joueurs le dernier chapitre de cette histoire passionnante".

