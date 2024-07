Pour le moment prevu uniquement sur PC, Homura Hime, le Beat Them Up du studio indé taïwanais Crimson Dusk edité par Playism, sera jouable lors du BitSummit Drift qui se deroulera entre le 19 et 21 Juillet au Japon.

posted the 07/03/2024 at 11:03 AM by guiguif