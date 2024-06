Kai Magazine vient de mettre en ligne une demo pour son prochain jeu Megadrive, The Secret of the 4 Winds, un A-RPG Cyberpunk (jeu uniquement en anglais/japonais/espagnol).Le jeu est inspiré par Snatcher, Shadowrun et certains RPG japonais. Trois persos jouables et durée de vie entre 20 et 30 heures.La cartouche contient une puce d'amélioration audio qui offre la possibilité de profiter du jeu avec une qualité sonore digne du Mega-CD sans en avoir besoin.Ce jeu pourra également être joué avec l'audio original de la console si vous le souhaitez.Les précos sont aussi ouvertes en éditions standards et collector avec comme d'hab 4 jaquettes differentes (Megadrive JP, EUR, EUR Classic & US), chacune étant recto verso avec une illustration plus occidentale d'un coté et manga de l'autre.Sortie prévue début 2025.Le site https://kai-magazine-software.fwscart.com/browse/cat4398490_555342.aspx Demo: https://mega.nz/file/r4QAgahY#_YnDaH59zUL7z8ti_VGMo9MgDgIlwibONT4qWMogq9I