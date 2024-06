Evercade vient d'annoncer deux nouvelles cartouches qui sortiront le 26 Septembre comme d'hab au prix de 19,99 euros.On rappelle qu'un nouveau modèle d'Evercade portable et salon sortirons fin Juillet, et que deux modeles "mini borde d'arcade" contenant en plus des jeux Capcom intégrés sortiront a la fin de l'année.BatsugunBatsugun SpecialOut ZoneFixeightTruxton IIGhoxVimanaPeter Pepper's Icecream FactoryB-WingsShout Out Last MissionExpress RaiderSRDMidnight ResistanceCrude BusterTrio the PunchSuper BugerTimeEdward RandyJoe&Mac Returns