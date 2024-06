Les createur de The Cursed Knight reviennent avec The Cursed Legacy. Cette fois on quitte le jeu d'action pour partir sur du Metroidvania avec tout de meme des niveaux d'action lineaires type run&gun ainsi que des mini-jeux. D'ailleurs chaque "partie" du jeu pourra etre joué a part, par exemple uniquement faire les sequences d'actions sans la partie Metroidvania et inversement.Comme pour The Cursed Knight, le jeu sera achetable en version boite chez Broke Studio. Un Kickstarter est aussi prévu.Le lien de la demo dans la présentation de la video a cette adresse Petite presentation en FR