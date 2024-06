According to global Xbox achievement data, hardly any Xbox players are making it through Hellblade 2's short seven-hour runtime to finish its story:

D'après le site TrueAchivement, qui se base sur les données mondiales Xbox, très peu de joueurs auraient fini HellBlade 2 malgré sa durée de vie de 7 heures.https://www.trueachievements.com/news/nearly-90-per-cent-hellblade-2-xbox-players-havent-completed-storyVous l'expliquez comment ?