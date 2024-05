Jeux Video

En 2/2 en blog, je suis sur un test, pi j'attendrais de meilleures sources bien que ce ne soit pas forcément du mauvais ici.Donc selon Ghost of Hope, data-mineur et insider surtout branché Activision. Je connais pas mais Insider Gaming relaye l'info donc ça doit être plus qu'un random.Donc en gros :- La Xbox Next Gen sortirait bien fin 2026.- S'il peut affirmer cela, c'est par ses sources Acti et particulièrement Infinity Ward, qui apparemment doit faire en sorte que le Call of de la dite année (c'est eux qui bossent dessus) ait sa version New Xbox native.- Comme préalablement leaké par du data, cet épisode devrait êtreJ'ai franchement du mal à imaginer une Next Gen dans 2 ans et quelques mais vu l'époque...Le plus drôle serait que GTA VI soit reporté d'un an pour débarquer pile au launch