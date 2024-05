Je ne partage pas les vidéos de Masahiro Sakurai qui revient sur la conception et le développement des jeux vidéo sous différents aspects, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il nous partage dans la vidéo d'aujourd'hui comment lui il range ses jeux vidéo ainsi que toutes les consoles qu'il possède encore (PS5/XSX/NS/PS4/WiiU/3DS/PS3).Sakurai avait déjà par le passé montré en photo le rangement de ces jeux, ça me rappelle que je devrais envisager de mettre les CD dans des pochettes à termes même si je garde les boites pour exposition.

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2024 at 03:06 PM by masharu