1. [NSW] Unicorn Overlord – 16,012 / 57,003

2. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth – 11,497 / 298,635

3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 9,031 / 5,748,900

4. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 8,257 / 1,787,466

5. [NSW] Mario vs. Donkey Kong – 7,680 / 124,441

6. [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku: Isshoni Exercise – 7,011 / 21,139

7. [NSW] Macross: Shooting Insight – 6,961 / NEW

8. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 5,947 / 1,011,957

9. [NSW] Minecraft – 5,872 / 3,470,376

10. [NSW] Splatoon 3 – 5,626 / 4,251,794



Switch – 30,753

PS5 – 22,665

Switch Lite – 7,337

Switch – 4,793

PS5 Digital Edition – 3,851

Xbox Series X – 817

Xbox Series S – 679

PS4 – 588

New 2DS LL – 12



42 883 Switch / 26 516 PS5 / 1 496 XSXIS

Semaine prochaine : Dragon’s Dogma II / Princess Peach: Showtime! / Rise of the Ronin