Analyses/Débats

1er topic : "Fuck You, j'espère que vous êtes heureux maintenant



J'espère que vous êtes heureux maintenant que j'ai acheté une PS5 pour rien, c'est de la merde et j'espère que c'est le dernier jeu que Sony sortira sur PC car ça ruine ce qui fait qu'une exclusivité est une exclusivité."

2ème topic : "Je veux en finir avec moi-même. (me suicider)



J'ai eu une PS5 toute neuve à Noël dernier pour rien. Les deux jeux TLOU arrivent, Ghost of tsushima, Uncharted et God of war sont déjà là..... Même le nouveau jeu Horizon va être porté...



J'espère que vous êtes tous heureux maintenant."

3ème topic : "Une gifle pour les VRAIS fans de Sony



Je ne peux pas croire que Sony ait fait ça à nous les vrais fans, nous avons soutenu leur console et maintenant ils nous rejettent comme si nous n'étions rien d'autre que des signes de dollars pour eux. Si vous avez acheté ce jeu après l'avoir acheté sur la PS4/5 alors vous faites partie de la raison pour laquelle Sony abuse de nous, les vrais joueurs."

4ème topic : "N'ACHETEZ PAS CE PRODUIT LISEZ AU PLUS VITE



Cette société est connue pour ses pratiques douteuses. JE SUIS UN FAN DEPUIS LE PREMIER JOUR ET C'EST CE QUE VOUS NOUS PROPOSEZ ! !!!!! JE N'ARRIVE PAS À Y CROIRE, JE VOUS EMMERDE, VOUS LES PC GAMERS !!!@!@%@#$% JE SUIS TELLEMENT EN COLÈRE QUE JE BOYCOTTE CETTE SOCIÉTÉ."

5ème topic : "N'ACHETEZ PAS ! SONY A TRAHI LES JOUEURS DE CONSOLE ! !!



Sony ruine les vrais joueurs console avec les nouveaux portages qu'ils ont publié récemment sur PC !!! Nous avons tous acheté des PS5 sans raison s'ils vont se débarrasser de toutes leurs exclusivités et les mettre sur console PC. Les joueurs doivent s'unir et boycotter Sony. Arrêtez d'acheter les autres portages et n'achetez pas celui-ci quand il sortira, afin d'empêcher Sony de ruines les exclusivités console"

6ème topic : "Une terrible trahison de la part de SONY.



Les vrais fans de la PS5 ont reçu un coup de poignard dans le dos auquel personne ne s'attendait. Les vrais joueurs de grands jeux ont été rejetés au profit des pathétiques utilisateurs de Steam. J'espère que vous êtes tous heureux, car plus aucun jeu PS5 n'apparaîtra sur Steam."

7ème topic : "Les joueurs de PC sont les pires



Vous avez ruiné ma vie, en tant que joueur de Playstation, vous et vos supplications de port ont tué la Playstation. Vous êtes contents ? Vous avez tué des millions de joueurs qui ont INVESTI dans la meilleure console de jeu pour que vous soyez les seuls à la tuer avec votre mendicité de port. Quand cette oppression contre les joueurs de Playstation prendra-t-elle fin ?"

8ème topic : "N'achetez pas ceci



Sony se moque de nous, les vrais fans, qui avons acheté le jeu en 2020. C'est une trahison, nous nous sentons poignardés dans le dos. Ne soutenez pas ce jeu, ne l'achetez pas, laissez-les prendre une perte et regretter leur décision.



La Playstation 5 sera toujours la plateforme définitive pour jouer à Ghost of Tsushima."

Avant toute chose, j'aimerais souligner le fait que cet article n'a pas pour vocation de venir déverser la haine contre une communauté ou une autre, mais de parler d'un sujet qui pour moi est LE problème majeur qui entache notre communauté de joueurs en général, le Fanboyisme ou le Fanatisme de certains d'entre nous.L'exemple que je rapporte dans cet article est en lien direct avec l'actualité et circule en ce moment sur certains réseaux sociaux, me donnant l'occasion d'aborder ce sujet. Mais si demain le même genre de comportement et propos venaient à apparaître chez les fans d'une autre marque dans une situation similaire (portage multisupport), je ferais exactement le même article pour le dénoncer.Depuis quelques jours, suite à l'annonce de l'arrivée desur PC et l'ouverture de la page du jeu sur Steam, une véritable horde de fanatiques a débarqué dans la section communautaire pour inonder le forum de haine et d'appel au boycott de cette version du jeu.Vous pouvez aller voir cela par vous-même en suivant le lien au bas de l'article, mais voici une petite capture d'écran et la traduction des sujets qui ont été créé par ces fanboys en panique :Voici une autre sélection de topic que vous pouvez trouver en allant fouiller le forum steam dédié au jeu :Bien entendu je ne cautionne pas les topics de joueurs PC qui insultent les joueurs Sony en retour, car cela ne fait qu'entretenir une haine permanente entre les différentes communautés de joueurs. Il ne s'agit que de jeu vidéo et même s'il s'agit de notre passion, en venir à avoir ce genre de discours montre à quel point certains devraient prendre du recul sur tout ça.De plus, même si certains joueurs PC ont pu demander l'arrivée des jeux consoles sur leur machine, c'est avant tout l'évolution de l'industrie qui a poussé les constructeurs comme Microsoft et Sony à faire des portages dessus. Il est donc inutile de rejeter la faute sur l'ensemble de joueurs PC, dont une bonne partie procédaient également des consoles en complément.Bref, je pense que nous devrions tous tenter de raisonner les joueurs qui ont ce genre de comportement, car au final tout ça est contreproductif et n'aide pas notre communauté de joueurs a être prise au sérieux et/ou ne pas passer pour des gamins capricieux qui se voient retirer leur jouet préféré.Il faut bien entendu ne pas généraliser et croire que le comportement de certains joueurs représente l'ensemble d'une communauté, mais il faut prendre conscience que la minorité bruyante qui tient ce genre de propose, jette l'opprobre sur l'ensemble des joueurs de chaque communauté.Comme je l'ai déjà dit, peu importe le support sur lequel nous jouons, l'important est avant tout de prendre du plaisir en vivant notre passion pour les jeux ou comme on ditJe compte sur vous pour ne pas transformer les commentaires en guerre ouverte, sinon je me verrais dans l'obligation de supprimer vos commentaires, merci.