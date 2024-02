Yo mina,Petit article de réaction à ce qui se passe actuellement dans le monde du hardware des jeux vidéo.Les récents événements, tels que l'entrée dans le dernier cycle de vie de la PS5, le retard de la sortie de la Switch 2 et les rumeurs selon lesquelles la prochaine Xbox pourrait être proposée en deux modèles (un puissant et un autre similaire à la génération actuelle), ainsi que le désintérêt croissant pour les nouveaux GPU PC (peut-être dû au fait que la génération 50XX de chez NVIDIA n'est pas encore sortie), ont retenu notre attention.Après la lecture d'un article intéressant (voir le lien de la source) expliquant que, contrairement à la norme, les consoles offrent de moins en moins de marge bénéficiaire à mesure qu'elles avancent dans leur cycle de vie, cette génération reste chère en composants, ce qui ne profite pas autant à Sony et à M$.Je souhaite partager mes impressions et mes aspirations quant à l'avenir des jeux vidéo, surtout à la lumière de notre parcours depuis la NES/Master System jusqu'à aujourd'hui.Personnellement, je pense que les jeux vidéo n'ont plus vraiment besoin de rechercher toujours plus de technologie et de puissance pour nous émerveiller. Quand je vois des jeux comme Elden Ring, Cyberpunk, Dragon Dogma 2 ou Spider-Man 2... Est-il vraiment nécessaire de proposer encore plus de technicité, de bande passante, de ray tracing, de temps de chargement minuscules...?Je préférerais que les développeurs et les constructeurs de consoles acceptent le niveau actuel et se concentrent sur une consommation énergétique moindre et un stockage SSD amélioré. Mais surtout, qu'ils passent plus de temps à exploiter la technologie actuelle pour nous offrir de bons jeux et des gameplays intéressants.À cet égard, Nintendo a su montrer une vision plus éclairée de ce qui est possible en termes de technologie (bien que la puissance de la Switch soit vraiment trop faible pour moi) et d'évolution du gameplay et des moteurs 3D au cours des sept dernières années.Quand nous aurons un GTA 6 en 60 fps 4K via DLSS ou FRS... est-il nécessaire de rechercher des GPU avec des milliards de transistors pour afficher le jeu en 120 FPS 8K natif?Ou bien, tout simplement, comme le démontre Helldiver 2, proposer un jeu aux graphismes attrayants et au gameplay satisfaisant. Les jeux auxquels j'ai le plus joué ne sont pas nécessairement les plus avancés techniquement (bien que je les trouve tout de même beaux).Ne serait-il pas temps que la production de jeux vidéo soit plus créative que de simples gouffres à cash où il faut vendre plus de 10 millions d'exemplaires pour être rentable ?Qu'en pensez-vous ? Préférez-vous des consoles à 800 ou 1000 € pour jouer à des jeux avec du patch tracing, ou des consoles abordables avec des graphismes actuels mais juste avec quelques améliorations de performances pour une fluidité accrue?Ou pensez-vous que l'avenir réside dans des PC valant entre 1500 et 4000 € pour suivre la course technologique?Ou plutôt comme à l’image des mobiles, sortir des versions un peu plus performantes tous les X temps mais continuer sur la même base pendant des années pour assurer la rétro-compatibilité?Pour moi le choix est vite fait