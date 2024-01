OpenCritic 81%

GIAG 8,5/10

XBoxMag 7/10

(C'est une exclusivité PC/Microsoft)Go Mecha Ball est un merveilleux Roguelike à double stick, avec de bonnes idées et un gameplay vraiment explosif. Il faut un peu trop de temps pour débloquer suffisamment d'options pour varier à chaque partie, mais une fois que j'ai atteint ce point, je suis devenu accro. Si c'est un jeu d'arcade serré et frénétique Le gameplay est ce que vous attendez de vos Roguelikes, alors Go Mecha Ball est une recommandation incroyablement simple.En voulant moderniser les jeux de plateformes en 3D isométrique, Go Mecha Ball parvient à proposer une expérience de jeu nerveuse au gameplay léché. Intéressant sur le fond, c'est sur la forme que les développeurs suédois de Whale Peak Games peine à rendre les choses convaincantes, avec une structure façon roguelite et un principe de vagues à éliminer beaucoup trop rudimentaires pour permettre au joueur de voir s'installer un quelconque plaisir de jeu. Un souci de game-design problématique qui n'en font pas un mauvais jeu pour autant, mais qui poussera la grande majorité à rapidement rouler vers des titres plus satisfaisants, et surtout moins répétitifs.XboxEra 8.0