Ah les gens qui viennent tôt, qui courent à peine les portes ouvertes, qui se bousculent...



Mais malgré cela, j'ai pu faire quelques belles, voire très belles affaires dans 2 Leclerc et 2 Auchan principalement dans la région stéphanoise :



- 1er Leclerc :

Xenoblade Chronicles 3,15e

Live A Live, 10e

Bayonetta 3, 20e

Il y avait Triangle Strategy à 15e mais j'ai



- 2nd Leclerc :

Ghostwire Tokyo, 5e

Deathloop, 5e

+ jeux indé aussi à 5e sur PS5 et Switch

Il y avait Disgaea 6 sur PS5 à 10e mais j'ai déjà



- 1er Auchan :

The Legend of Heroes : Trail of Azure Switch, 25e

Nier Automata Switch, 20e

Blue Reflection Switch, 20e

Bayonetta Cereza, 25e

Jojo Bizarre Adventure All Star R Switch, 10e



- 2nd Auchan

Fire Emblem Engage, 25e

Il y avait quelques Pokémon Epée/Diamant à 25e, Persona 5 30e et Strickers à 15e mais pas pris



J'ai bien fait d'attendre finalement, quitte à les avoir un an ou plus après leur sortie, avec comme surprise Trail of Azure sur Switch à 25e pour cette année 2024. Je ne l'avais jamais vu, hormis sur PS4.



PS : la FNAC n'avait rien d'intéressant et dans un des Micromania, j'ai vu Dragon Quest 5 sur DS à 150e d'occasion. Première fois que je vois un jeu côté dans un Micromania, car c'est souvent sur Ebay/Le Bon Coin qu'on en voit