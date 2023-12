Puisque nous sommes en fin d'année et qu'il est de saison d'élire le jeu de l'année, la série de l'année....Pourquoi ne pas élire le membre Gamekyo de l'année.Quel est donc votre top 3 des membres Gamekyo qui, à vos yeux, ont contribué le plus à la vie du site grâce à des news intéressantes, à leurs blogs, leurs commentaires, leurs avis, leur humour..etc...Ps: je suis conscient des ''risques'' d'un tel sondage. Si ça part en guerre ouverte, il va de soi que je supprimerai l'article.

posted the 12/25/2023 at 05:12 PM by shunsui