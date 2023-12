Je termine l'année non pas par un Street Fighter Collection ( en démo plus bas) mais par la Mario Collection ce sera la prochaine! Juste avant noel pour mes contributeursVoilà encore une année qui ce termine et c'est l'heure du bilan !Et on peux dire encore (une fois n'est pas coutume) qu'il y a eu énormement de contenu: (et des litres café) et vous savez quoi !? L' année 2024 s'annonce encore plus folle et pleine de défie mais c'est ça qu'on aiment !Beaucoup de prods !Resident evil Ultima ( stand alone )Mass effect collectionSonic collectionDonkey Kong CollectionMetroid CollectionZelda Utima ( stand alone )Castlevania Ultima (stand alone )Metal Gear Ultima Collection ( stand alone ) Plus compléte que celle de Konamiet j'en passe!!!Pour ceux qui ce demanderais ce que c'est ! Cela fais bientôt 7 ans que je produit des interface gaming à un niveau quasi éditeurs et je produit beaucoup !L'avenir du gaming passera forcément par ces petites interface qui permet de tout réunir et de tout centraliser !Après avoir travaillé près de 21 ans dans le gaming (principalement du retail) et après avoir vu le rétro devenir quasi inaccessible (prix, rareté etc) et le marché physique mis à mal, j'ai décidé de transposer ce que l'on pouvait/pourrait ressentir en parcourant une collection physique en... Virtuelle en utilisant les frontends (ou launcher) et en gravitant autour de tout ce qui touche à nos sagas... Le but étant uniquement pour quelqu'un qui n'a pas le temps, pas les moyens ( ça coute désormais la peau du cul de ce refaire une collection physique en dur aujourd'hui) d'avoir une collection complèteet d'avoir un minimum de feeling d'auto satisfaction.. Tout est donc fait finalement pour que vous ayez enfin envie de regarder plus que de jouer comme si vous étiez dans votre salle de jeux...Et c"est le butVous pouvez soutenir mes créations et mon travail sur mon patreon.