Dans un long thread de discussion sur Twitter, Emil Pagliarulo, responsable de Starfield et directeur de la conception du studio Bethesda, déplore "à quel point certains joueurs sont déconnectés" des réalités du développement d'un jeu, et encourage les fans passionnés à éviter de faire des suppositions sur la façon dont les décisions de conception sont prises et sur les raisons qui les motivent.



"Il est amusant de constater à quel point certains joueurs sont déconnectés des réalités du développement des jeux, alors qu'ils parlent avec une autorité totale", commence Pagliarulo. "Je peux deviner ce qu'il faut pour fabriquer un Twinkie de Hostess, mais je ne travaille pas à l'usine, alors qu'est-ce que j'en sais vraiment ? Pas grand-chose".



Pagliarulo décrit le développement de jeux comme "une série de concessions et de décisions difficiles", définissant un gradient entre "le jeu parfait que vous voulez faire" et "le jeu que vous pouvez faire". Il est difficile de combler ce fossé dans les meilleures conditions, dit-il, et c'est d'autant plus difficile que "les développeurs sont déplacés (ou partent), que les délais sont serrés et que les décisions créatives que vous souhaiteriez ne pas avoir à prendre sont nombreuses".



"Bien sûr, on peut ne pas aimer certaines parties d'un jeu", conclut-il. "Vous pouvez tout à fait détester un jeu. Mais ne vous faites pas d'illusions en pensant que vous savez pourquoi il est tel qu'il est (à moins que cela ne soit documenté et vérifié d'une manière ou d'une autre), ou comment il est devenu tel qu'il est (bon ou mauvais).



"Il y a de fortes chances qu'à moins d'avoir créé un jeu vous-même, vous ne sachiez pas qui a pris certaines décisions, qui a effectué un travail spécifique, combien de personnes étaient réellement disponibles pour effectuer ce travail, les défis temporels rencontrés, ou combien de fois vous avez dû surmonter la technologie elle-même (ce point est ÉNORME)."

Je trouve, qu'il a totalement raison. Les joueurs parlent beaucoup mais au final on sait que dalle du développement d'un jeu. Et le pire ce sont qui pensent plus fort que les devs eux meme.Avec du recul moi même je critique certains jeux mais jai souvent sûrement tort sur certaines choses (peu être que des devs sont compliqué par ex) car comme la plupart des joueurs je sais que dalle de ce qui se passe pendant des années dans ces studios.