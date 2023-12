Entre les abus de commissions sur le PS Store qui leur vaut une plainte aux fesses à 7,9 milliards.Les augmentations successives du prix de leur abonnement.Une PS5 Slim qui ne baisse pas de prix sans même fournir le support verticalUn nombre massif de comptes qui se retrouvent bannis en ce momentEt enfin l'impossibilité d'accéder à son compte à cause de cette maudite double vérification à deux étapes qui ne fonctionne pas ! Et c'est aussi pour cette raison que je fais cet article car je suis resté en ligne 42 minutes avec l'assistance playstation sans avoir quelqu'un ! Ne parlons même pas du chatbot sur le site de l'assistance qui sert strictement à rien. Il te dit que tu as besoin d'un conseiller et il te laisse tomber !Avez-vous le même problème ? Mais que se passe t-il ? Auraient ils repris le méga melon chez Sony ? Qu'ils aillent au diable.