- Playstation donnera la priorité en support client aux grands membres de leur programme.



- Le programme dispose également d'un système de niveaux à quatre niveaux, dans lequel tous les joueurs commencent au niveau 1 et peuvent progresser jusqu'au niveau 4 en achetant des jeux et en remportant des trophées.



- Cependant, certains utilisateurs sont contrariés par le fait que le niveau 4, qui est déverrouillé après avoir acheté quatre jeux à prix plein sur le PlayStation Store et remporté 128 trophées rares, récompense les joueurs avec un service client amélioré.



- Selon Sony , les avantages du niveau 4 incluent un objet de collection commémoratif et une promesse que lorsque vous contacterez le support client PlayStation, vous aurez la priorité dans l'ordre du chat.