Pour faire simple, pour les non-anglophones, IndieLand est un évènement caritatif animé notamment par Jirard Khalil "Jirard the Completionist" (chaine YouTube américaine de tests de jeux vidéo) où chaque année depuis 2018 les gens peuvent faire un don pour la lutte contre la démence et des développeurs indépendants sont conviés à participer.KarlJobs et Mutahar (SomeOrdinaryGamers) ce sont aperçus que l'argent accumulée des donations n'était pas transférée à un ou des organismes mais que One Hand, l'association responsable de Indieland et créée par la famille Khalil (la mère de Jirard étant atteinte de démence) la conserve visiblement dans leur compte bancaire. Cela est visible car les relevés de One Hand montrent que depuis 2018 aucun argent n'a été transféré à des fins caritatives.Contacté par Karl et Mutahar, Jirard avoue être au courant depuis l'an dernier que l'argent reste stocké dans leur compte bancaire, croyant jusque là que l'argent était ainsi systématiquement donné aux organismes cités durant tous leurs events.Dans tous les cas, IndieLand est un évènement caritatif dans lequels des centaines de milliers de personnes dans le monde ont pu faire des donations sans savoir derrière que l'argent n'était pas reversé à des organismes dans la recherche contre la démence afin de faire avancer la recherche, mais au final restait stocké dans le compte bancaire de One Hand, l'association qui gère l'évènement. Et ce n'est que la partie immergée de l'iceberg car depuis, Karl et Mutahar ont mis en évidence des irrégularités bancaires avec One Hand et son autre "champs d'action" : Convenience Cup Challenge, un tournoi de golf (3e vidéo).Depuis la parution de la première vidéo il y a 2 semaines déjà, Jirard n'a plus communiqué sur internet. Quand on sait que Jirard a notamment fait une vidéo parce qu'ils ont dépensé +2000~3000€ pour acheter tous les jeux Nintendo eShop sur Wii U et Nintendo 3DS avant fermeture des serveurs...