Compile Hearts (Neptunia, Death end re;Quest) ont annoncés 7 nouveaux jeux dans le dernier Famitsu, malheureusement sans trailers, ni screenshoots pour le moment, seulement des artworks.- Todokero! Tatakae! Calamity Angels, un RPG prévu en 2024 sur PS5, PS4, Switch et PC ou on incarnera des postiers.- Touhou Spell Carnival un RPG tactique développé en coopération avec Sting dans l'univers de Touhou. Il sera lancé au printemps 2024 au Japon.Le jeu combinera shoot'em ups et batailles tactiques. Les combats se déroulent en temps réel.- Un Shoot Them Up en collaboration avec M2 specialisé dans le shoot et les remasters des jeux du genre.- Madou Monogatari 4, nouvel opus d'une vielle serie de RPG ou sont intervenus les personnages de Puyo Puyo. Le jeu sera developpé par Sting en collaboration avec D4 et Sega.- Death end re;Quest Code: Zion, un spin-off de la serie Death end re;Quest.- Death end re;Quest 3- Un nouveau Neptunia