NISA rappelle l'arrivée en occident de Crymachina, la suite spirituelle de Crystar, avec un nouveau trailer en japonais sous-titré anglais (comme le jeu).Crymachina sortira en edition simple ou collector sur PS5/PS4/Switch et PC le 24 Octobre prochain (on appelle ça un sacrifice).

Like

Who likes this ?

posted the 09/04/2023 at 06:56 PM by guiguif