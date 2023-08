Bon, ça y est ! J'ai pu trouver un PS VR2 à mon budget initial, c'est-à-dire 400 €, et à ce prix, c'est vraiment un excellent casque ! Très léger sur la tête, le PS VR2 a le gros avantage de ne pas chauffer, très utile dans un pays tropical... Ses écrans 4K sont suffisamment bien définis pour s'immerger dans la VR sans effet de grille, tout en n'étant pas totalement hors de prix (je pense à l'Apple Vision Pro là). Et l'eye tracking est juste impressionnant... J'me dis que si Apple arrive à démocratiser les casque VR via des Apple Vision (non pro), ça risque vraiment de casser la barraque !Malheureusement, SONY sous-exploite le casque pour moi : les jeux PS VR première génération sont incompatibles, impossible de regarder des films en VR sur le casque (sauf en passant par d'obscures applications sur le store japonais avec des films à racheter). Rien qu'avoir le lecteur Multimedia de la console compatible avec les films à 360° multiplierais par dix l'intérêt du casque !Actuellement, il sera une façon pour moi d'améliorer mon confort de jeu sur Gran Turismo 7, et de jouer à Beat Saber dans de meilleurs conditions (quand j'aurais plus la flemme de payer 29.99 € pour le jeu).Enfin, pour terminer, les Anti-Demat', vous savez où je peux trouver Horizon Call of the Mountain à moins de 69.99 € même au Carrefour du coin ? Car là, à part des Bundle avec le casque, j'trouve pas du tout le jeu (et puis, ça à l'air chiant de changer de jeu en mettant la galette dans la console avec un casque sur la tête mais HEY ! Ca c'est mon avis perso)...Liste de jeux que j'aimerais tester :- Horizon Call of the Mountain 70 € DEMAT- Before your eyes 15 € DEMAT- Beat Saber + Imagine Dragons 39.99 € DEMAT- PokerStars VR Gratuit DEMAT- Resident Evil Village- Gran Turismo 7- No Man's Sky- Hubris 29.99 € DEMAT- Walkabout Mini Golf DEMAT- MOSS- Tetris Effect: Connected- Red Matter 2- Pistol Whip