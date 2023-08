est donc à prendre avec les pincettes de prudence

CPU : 8 A78C @ ??? GHz

GPU : 12SMs Ampere+



Docked : ~1.1GHz for ~3.4TFLOPs

Portable ~550MHz for ~1.7TFLOPs



Process Node : TSMC 4N



Screen : 8in 1080p Allegedly LCD



RAM : 12GB of LPDDR5

Docked : Likely 102GB/s

Portable : Maybe reduced to 88GB/s



Storage : Up to 512GB

PuissanceNintendo

Tout ce qui sera annoncé ci-dessous, tant que(et on ne voit clairement pas la société le faire en plein été),. Mais cela renforce dans les grandes lignes la puissance théorique de la future console, telle que nous la dessinons depuis quelques mois.La prochaine console Nintendo conservera sa versatilité portable/salon et c'est d'abord le point fort de l'actuelle Switch. Au regard de l'arrivée des consoles PC et du Sony Project Q, jouer de manière portable est un choix plébiscité par les consommateurs, en particulier par les parents qui peuvent ainsi conserver leur bel écran de télévision pour d'autres activités (on pense en particulier aux films et aux retransmissions des épreuves sportives, l'actualité va être très dense à ce niveau durant les prochains mois). Les derniers éléments pointent toujours dans la même direction : une console au bas mots 3 à 4 fois plus puissante que l'actuelle, gérant des rafraichissement d'images plus élevées et une résolution supérieure. Le facteur forme change un peu avec cet écran 8 pouces. Les solutions techniques recensées sont plausibles pour une sortie tarifaire à moins de 400 euros. En l'état, ce serait déjà un bel exploit de la part de Nintendo de proposer une telle console. Il reste cependant le hic de la retro-compatibilité, qui risque de ne pas être si simple que cela, en particulier par rapport au gestion des cartes mémoires additionnelles ou du format des cartouches. La Switch s'est vendue pour le moment à 129,53 millions d'exemplaires dans le monde, peut-être que le constructeur se dit qu'il sera temps en 2024 d'ouvrir un nouveau marché tout en laissant l'actuelle Switch vivre en parallèle pendant quelques années, en particulier pour les propriétaires de version OLED qui auront bien du mal à revenir en arrière sur du LCD.