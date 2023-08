Top 20 | Silent Hill 2

Top 19 | Red Dead Redemption

Top 18 | Final Fantasy X

Top 17 | Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty

Top 16 | The Witcher III : Wild Hunt

Top 15 | The Legend of Zelda : The Wind Waker

Top 14 | Street Fighter II

Top 13 | The Last of Us Part II

Top 12 | The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Top 11 | Final Fantasy VI

Top 10 | Outer Wilds



Premier jeu de Mobius Digital, Outer Wilds a séduit dès son lancement en jouant la carte de la grande aventure. Armé de quelques outils pratiques, le joueur explore librement le système solaire selon ses envies : explorer les ruines d’une ancienne race extraterrestre, découvrir les particularités de chaque planète, suivre la lumière au loin… Si l’on ajoute l’excellente bande-son, qui donne envie de siffler dès qu’on se perd, et un DLC digne d’un best of du jeu de base, Outer Wilds offre un sentiment de liberté grisant.

Top 9 | Super Mario 64



Pour comprendre la place de Super Mario 64 dans ce top 100, il faut bien se rendre compte de son importance dans l’histoire des jeux vidéo. Ce classique n’est pas une simple transition d’une série populaire vers la 3D. Il crée littéralement un genre à part entière : la plateforme 3D. À une époque où tout est encore à faire, Nintendo imagine des mondes semi-ouverts et les prémices du collect-a-thon. La précision de son gameplay lui permet enfin de se distinguer de la masse balbutiante des débuts de la 3D.

Top 8 | Red Dead Redemption II



Rockstar Games a réalisé l’un des mondes ouverts les plus immersifs jamais créés. S’appuyant largement sur la formule de Red Dead Redemption, cette suite est en réalité un antépisode qui décrit la structuration de la société américaine, à une époque où règnait la loi du plus fort. Entre ces deux machines, un groupe de bandits cherche sa place dans une société qui évolue trop vite. Ses environnements, ses ambiances musicales et ses effets météorologiques invitent à se perdre complètement dans l’exploration sauvage du Nouveau Monde.

Top 7 | The Last of Us



Depuis 2013 et sa sortie sur PlayStation 3, The Last of Us a connu une remastérisation sur PlayStation 4, un remake sur PlayStation 5 et PC ainsi qu’une adaptation à la télévision. On y voit la marque des plus grands classiques. C’est-à-dire que le magnum opus de Naughty Dog, qui décrit un monde post-apocalyptique à la suite d’une épidémie fongique, bénéficie d’un travail d’écriture inouï. À mi-chemin entre l’action et l’horreur, il se distingue enfin par ses personnages parfaitement humains qui affrontent des épreuves insurmontables.

Top 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild



En 2017, Nintendo opère une révolution au sein de l’une de ses séries les plus populaires. The Legend of Zelda: Breath of the Wild remet à plat tous les codes de The Legend of Zelda, avec un monde ouvert que l’on peut explorer à sa guise. Le titre est particulièrement apprécié pour son moteur physique également et ses très nombreux sanctuaires qui balisent Hyrule. Avec une narration minimaliste et une liberté inédite, ce chef-d’œuvre marque un nouveau départ pour cette saga historique.

Top 5 | The Legend of Zelda : A Link to the Past



Celui que l’on appelle parfois « Zelda 3 » est un classique intemporel. On le considère comme celui qui a établi la formule en vigueur jusqu’à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il offre l’exploration d’un monde ouvert, comprenant villages et donjons, de plus en plus accessible à mesure que Link s’équipe. Il a aussi marqué les esprits avec son Monde des Ténèbres, terre désolée sous le joug de Ganon. Passé un certain point de l’aventure, le joueur peut effectivement visiter deux versions parallèles d’Hyrule, à l’agencement similaire mais aux ambiances opposées.

Top 4 | Resident Evil 4



Quand il est sorti en 2005 après un développement tumultueux, Resident Evil 4 a marqué une rupture parfaitement nette avec le reste de la série. Cet épisode, signé Shinji Mikami, s’affranchit effectivement de tous les codes du survival horror imposés par… Resident Evil, signé Shinji Mikami neuf ans plus tôt. À sa façon, il a aussi façonné le genre avec sa fameuse caméra derrière l’épaule. Depuis, ce système de visée est devenu un standard du TPS.



Resident Evil 4 se distingue plus particulièrement par son enchaînement de moments-clés. Les situations sont toutes plus mémorables les unes que les autres. Capcom ayant l’habitude de porter ses jeux sur de multiples plateformes, il existe de nombreuses déclinaisons de ce chef-d’œuvre : HD, motion gaming, réalité virtuelle… Ce classement prouve finalement qu’en dépit de ses qualités, le remake de 2023 n’a pas remplacé le jeu d’origine, toujours très fun à pratiquer de nos jours.

Top 3 | Final Fantasy VII



On cite parfois Secret of Mana comme celui qui a entrouvert la porte Square en Europe. Mais celui qui a fait voler ses gonds en éclat est en réalité Final Fantasy VII. Il a véritablement permis aux joueurs occidentaux de se familiariser avec le tour par tour. Non, il n’est pas le premier JRPG disponible chez nous. Mais ses scènes cinématiques, ses panoramas précalculés, son ambiance étonnamment sombre, sa mécanique de matérias et son message écologique ont marqué à tout jamais.



Il fait logiquement partie des grands succès de la première PlayStation, aux côtés de Resident Evil ou Metal Gear Solid. Sony a sans doute contribué à son succès en le mettant au cœur de sa communication de l’époque. Final Fantasy VII a par exemple servi de figure de proue pour vendre des cartes mémoires. Sa réussite s’explique aussi par sa version française, qui vaut ce qu’elle vaut, mais qui a permis à quiconque de le découvrir à une époque où les JRPG n’était que très rarement localisés.



Depuis sa sortie sur PlayStation puis PC, Final Fantasy VII a connu de nombreux portages. Ainsi, son aura ne s’est jamais estompée. De multiples « suites » et un film ont même prolongé l’univers qui s’est, au fil des projets, mué en série à part à entière dans l’immense constellation Final Fantasy. Et comme en atteste son classement, Final Fantasy VII Remake n’a pas amoindri l’impact du jeu d’origine, toujours cité comme l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.

Top 2 | Shenmue



Souvent moqué depuis l’annonce du développement de Shenmue III, le premier épisode de Shenmue n’a, en réalité, rien perdu de son aura. Tous ceux qui y ont joué quand il est sorti sur Dreamcast sont unanimes : ce chef-d’œuvre de Yū Suzuki est l’un des jeux les plus ambitieux jamais créés. Souvent considéré comme le précurseur du monde ouvert tel qu’on le connaît aujourd’hui, il brille notamment par sa gestion des échelles et la liberté de mouvement qu’il offre aux joueurs. Se promener dans les ruelles de la province japonaise des années 80 se révèle aussi très évocateur.



Mais Shenmue restera éternellement une promesse non tenue, née d’un développement chaotique. Ce prologue d’une saga censée s’étaler sur onze épisodes s’est finalement confronté à la dure réalité du marché. Sa disponibilité sur Dreamcast uniquement, jusqu’aux remastérisations de 2018, a finalement désintéressé le grand public.



On souhaite enfin clarifier notre position quant à la place de Shenmue dans ce top 100. Non, l’organisateur de ce vote, fan de Shenmue devant l’éternel, n’a pas voté pour ce prodige mais pour Shenmue II… qui n’a été cité qu’une seule fois. En réalité, le dytique est indissociable. Mais l’écart avec le « numéro 1 » était de toute façon trop important pour le rattraper, même en combinant les deux jeux. Shenmue reste le titre figurant le plus souvent à la première place des listes des différents participants.

Top 1 | The Legend of Zelda : Ocarina of Time



The Legend of Zelda : Ocarina of Time obtient la couronne du « meilleur jeu vidéo de tous les temps » par les lecteurs d’Actua. Qui s’en étonne ? Ce premier épisode en 3D de la série, le plus vendu jusqu’à la sortie de The Legend of Zelda: Breath of Wild, a créé une véritable onde de choc en 1998 quand il est sorti sur Nintendo 64. Son influence est telle que des mécaniques de gameplay, dont la visée Z, sont devenues des standards d’aujourd’hui.



Cet opus magnum de Nintendo a par ailleurs eu droit à un remake complet sur 3DS, sous le titre de The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D. Celui-ci enrichit le volet graphique, améliore l’ergonomie grâce à l’écran tactile et corrige quelques maladresses du jeu d’origine. Pourtant, cette version « définitive » n’a pas totalement remplacé la première, la seule disponible sur Switch dans le cadre du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.



Pour l’anecdote, The Legend of Zelda: Ocarina of Time est le titre le plus cité dans les suffrages. Plus d’un tiers des votants lui ont rendu hommage. Pourtant, il n’est « numéro 1 » que d’une seule liste, au contraire de Shenmue ou Final Fantasy VII. Cet immense classique n’est donc peut-être ni le titre préféré des lecteurs, ni considéré comme un jeu-doudou. Mais il est très certainement le plus populaire d’entre tous. On le considère, pour notre part, comme un indispensable du jeu vidéo.