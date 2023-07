Faisant parti des jeux "PlayStation China Hero Project" qui seront jouable lors du ChinaJoy 2023, Exiledge est un rogue-like mélangeant TPS et corps a corps développé par le studio indé Enigmatrix."Combattez aux côtés de la mystérieuse Zora et vivez des batailles colorées et des combats de boss épiques. Cherchez la vérité de l'univers et l'opportunité de sauver le monde enfermé dans un cycle éternel."