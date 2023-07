Je viens d'entendre ma Switch Lite crisser comme seule ma Wii U le faisait. C'est très bizarre car c'est la première fois que j'entends le ventilo. J'ai un frigo très silencieux, et j'ai mis la Switch dedans car elle était BRÛLANTE au toucher. Je l'entends encore souffler à fond depuis l'intérieur. Faites gaffe à votre matos. Je jouais à Totk pour indication et j'ai dû la poser deux minutes pour qu'elle charge. Apparemment c'était trop.

posted the 07/18/2023 at 01:41 PM by rickles