En speed, je vais au resto #bourgeoisVous connaissez @Pyoro_ND ?C'est le mec qui a indiqué l'officialisation imminente de Everybody's 1-2 Switch (7 jours avant l'annonce) et celle de Sonic Superstars (2 jours avant l'annonce, pourtant leaké nulle part ailleurs et avec le titre complet).Bah le mec en remet une couche :- Nintendo Direct cette semaine- Annonce d'un nouveau Mario 2D- Remake d'un classique de la SnesVoilà

Who likes this ?

posted the 06/19/2023 at 05:07 PM by shanks