Le titre est développé par Arrowhead et XDEV à destination de la Playstation 5 et sortira en fin d'année.Helldivers est un Third Person Shooter Coopératif et tactique qui vous fera affronter des hordes de Terminids agressifs en équipe dans un univers inspiré de StarShip Trooper.Vous incarnez des soldats d’élite dont la mission consiste à répandre la paix, la liberté et la démocratie à l’aide des outils les plus redoutables et les plus explosifs de la galaxie. Faites une équipe de quatre maximum pour assaillir ce fléau extra-terrestre qui menace la sécurité de votre monde, la Super-Terre.Vous posséderez des armes principales surpuissantes et un arsenal personnalisable, mais vous pourrez aussi utiliser des stratagèmes une fois sur la Carte. Au cœur de la bataille, votre escadron doit anéantir tout un groupe d'Aliens en un seul coup ? Vous pouvez demander à un Eagle de lâcher une bombe d'une demi tonne qui ne laissera dans son sillage que des cadavres d’insectes.Vous devez mettre en place un périmètre défensif ? Vous pouvez faire appel au déployeur de mines antipersonnel pour recouvrir le champ de bataille de mines dévastatrices.Une multitude d’outils offensifs ou défensifs s’offrent aux joueurs, les laissant choisir la manière d’affronter chaque vague ennemie. À mesure que vous terminerez des missions, vous pourrez améliorer votre vaisseau et utiliser un arsenal toujours plus impressionnant. Pour donner l’avantage à votre équipe, vous aurez l’embarras du choix, des générateurs de bouclier aux tourelles, en passant par les frappes aériennes massives.Mais gardez à l’esprit que les tirs alliés sont toujours activés, de quoi corser le défi et encourager la collaboration. Communiquez avec vos équipiers pour vous assurer que vos balles et vos mines éliminent vos vrais adversaires. N’oubliez pas que vous rentrerez chez vous en héros, morts ou vifs.