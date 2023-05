La serie Shubibinman/Shockman composée de 4 jeux (3 sur PC-Engine et 1 sur Satellaview), fera son retour sur consoles currentgen, le tout traduit en anglais.Le premier opus sera vendu au prix de 6 euros. Les autres suivront par la suite.

posted the 05/11/2023 at 06:46 PM by guiguif