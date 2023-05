Jeux Vidéo

Article du site PCGAMERPar Tyler Wilde publié il y a environ 13 heuresMicrosoft ne nous a pas vraiment enflammé avec ses exclusivités cette année, alors pensez à stopper le Game Pass jusqu'à ce qu'il en vaille à nouveau la peine.(Image credit: Bethesda Softworks)À 10 € par mois, PC Game Pass reste une bonne affaire pour certain, mais de la part de quelqu'un qui a récemment réalisé qu'il avait un abonnement Crunchyroll actif et qu'il n'avait pas regardé d'anime depuis des mois, un message amical de ma part : si vous ne l'utilisez pas, annulez-le !Pourquoi pas aujourd'hui ? À moins que vous ne soyez en train de jouer avec plaisir aux huit jeux Yakuza, c'est peut-être le bon moment pour réévaluer l'utilité d'un abonnement Game Pass actif. Microsoft ne nous a pas vraiment enflammé ces derniers temps : Le dernier grand ajout du service est Redfall, un jeu de tir en coopération qui est, malheureusement, mauvais.Je suis sûr qu'un groupe d'amis Discord déterminé peut tirer un certain amusement avec le jeu de tir coopératif d'Arkane, et il y a un certain plaisir inhérent à voir toute cette pagaille dans le jeu, bon ou mauvais. Mais je propose une alternative : Au lieu de jouer à un mauvais jeu juste parce qu'il est là, vous pourriez jouer à un super jeu comme Deceive Inc, qui est pour le moment à 16 € sur Steam. En plus de ce jeu, Age of Wonders 4, Stranded : Alien Dawn, The Mageseeker : A League of Legends Story, et Wartales sont nos meilleurs jeux de ces dernières semaines, et aucun d'entre eux n'est disponible sur le Game Pass.Starfield ne sort qu'en septembre, donc si vous aviez l'intention d'y jouer sur le Game Pass, vous pourriez sauter les mois de mai, juin, juillet et août, et vous enrichir de 40 € en vous réabonnant pour l'aventure spatiale de Todd Howard. Ce sont 40 dollars que vous pourrez utiliser pour acheter l'excellent jeu Sherlock Holmes The Awakened qui vient de sortir.Starfield pourrait être raté, mais si c'est comme Skyrim, les gens vont y jouer et le modder pendant les dix prochaines années, et ne vous attendez pas à ce que le Game Pass reste à 10 € par mois pour toujours.Je parierais que plus d'un abonné au Game Pass est déjà confronté à ce problème : l'un des jeux PC les plus populaires sur le Game Pass est Stardew Valley, et. Ne le faites pas, chers agriculteurs !Chaque fois qu'il est interrogé sur les abonnements lors des appels aux investisseurs, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, répond toujours à peu près la même chose : les jeux ne sont pas consommés comme les films et les émissions de télévision, et il ne pense donc pas que des choses comme Game Pass remplacent les ventes directes comme principal moyen d'obtenir des jeux. Il pourrait se tromper sur le long terme, mais cela reste vrai pour l'instant.. De plus, il est malheureusement toujours plus difficile de modifier les jeux du Game Pass que les versions sur Steam, donc plus vous êtes investi dans un jeu en particulier, moins l'offre est intéressante.Si vous êtes dans le camp de ceux qui jouent à tout, c'est mieux. J'ai un ami qui joue à presque tous les nouveaux jeux publiés par un grand éditeur pour accumuler le plus possible des expériences et des connaissances sur les jeux vidéo, et il a peut-être déjà utilisé le Game Pass pour jouer à Wo Long : Fallen Dynasty et Atomic Heart cette année, donc il en a vraiment pour son argent.Je pense que beaucoup de gens se spécialisent. Nous jouons beaucoup à quelques jeux et ne nous diversifions qu'occasionnellement. Pour nous, les abonnements sont mieux utilisés de manière stratégique. Si Redfall avait été un gros succès, il aurait pu être justifié de garder le Game Pass pendant quelques mois pour le remplir, mais ce n'est pas le cas.est l'un des conseils financiers les plus évidents qui soient, mais pour une raison ou une autre, je dois toujours m'y résoudre comme si j'étais Sir Gauvain se préparant à se rendre chez le Chevalier Vert pour mon exécution. Voici donc un coup de pouce si vous en avez besoin. Et sur ce, je ferais mieux d'aller mettre fin à ce compte Crunchyroll. J'espère juste ne pas être distrait sur le chemin du bouton d'annulation, ce qui n'arrivera que si je vois une épée cool, un robot, ou des adolescents qui ont été magiquement transportés dans un autre monde. Mais quelles sont les chances que cela se produise ?Source : https://www.pcgamer.com/is-it-just-me-or-is-game-pass-not-feeling-like-a-very-good-deal-lately/