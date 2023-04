Playstation prévoit une très grosse année fiscale 2023 sur ses ventes de jeux et de distribué 25 millions de Playstation 5 supplémentaires dans le monde avec en fer de lance, Marvel's Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI.

Suite à l'annonce des résultats du dernier trimestre de l'année fiscale 2022 de Playstation, on apprend que la marque a atteint les 500 millions de consoles de salon vendues !

posted the 04/29/2023 at 12:46 PM by sora78